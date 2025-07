In Senato la denuncia di Alemanno dal carcere | Qui si muore di caldo ma la politica dorme con l' aria condizionata

Nel cuore del dibattito parlamentare, Gianni Alemanno denuncia con fermezza le condizioni insostenibili di Rebibbia, dove i detenuti soffrono il caldo estremo mentre la politica sembra ignorare il problema, protetta dall’aria condizionata. Una voce che risuona come un monito, chiedendo attenzione e azioni concrete: la dignità umana non può essere sacrificata sull’altare dell’indifferenza. È ora che le parole si traducono in fatti.

Questo uno dei passaggi del diario di Gianni Alemanno sulla situazione a Rebibbia letto in Aula da Michele Fina del Pd. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - In Senato la denuncia di Alemanno dal carcere: «Qui si muore di caldo, ma la politica dorme con l'aria condizionata»

