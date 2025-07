Settore calzaturiero italiano | numeri nel 2025 e opportunità di crescita per un’eccellenza storica

Il settore calzaturiero italiano, fiore all'occhiello di artigianalità e stile, si appresta a un 2025 ricco di prospettive di crescita. Con numeri in costante aumento e innovative strategie di mercato, l’eccellenza storica si prepara a consolidare la sua leadership globale. In questo articolo, analizziamo i più recenti dati che delineano il futuro del settore, evidenziando le opportunità di rilancio e sviluppo che attendono le nostre eccellenze.

