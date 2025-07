Ancora un incendio in Irpinia | distrutti circa 3 ettari di terreno

Ancora un incendio sconvolge l’Irpinia, distruggendo circa 3 ettari di terreno coltivato. A Andretta, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme scaturite da una mietitrebbia in azione. La causa è probabilmente accidentale, legata al calore prodotto dal mezzo agricolo durante il lavoro. Situazioni come questa ci ricordano quanto sia fragile il nostro patrimonio rurale e l’importanza di prevenire.

Andretta (AV), i militari della locale Stazione insieme ai VV.FF. del distaccamento di Bisaccia sono intervenuti in quella località Toppa di Gallo dove, da una mietitrebbia in funzione per il taglio del grano è scaturito un incendio che ha lambito circa 3 ettari di terreno coltivato di diversi proprietari. La causa di natura accidentale è riconducibile, verosimilmente, al calore sprigionato dal mezzo agricolo in funzione che ha provocato la combustione delle sterpaglie. Incendio domato. Nessun ferito e nessun danno ad abitazioni.

