GEM | il nuovo Grande Museo Egizio al Cairo

Il Grande Museo Egizio (GEM), situato accanto alle piramidi di Giza, rappresenta un impegno senza precedenti per esporre la civiltà dell’antico Egitto in uno spazio monumentale. Con oltre 100.000 reperti esposti, inclusi i tesori completi del faraone Tutankhamon, il museo si estende su circa 490.000?m² ed è stato progettato per offrire un’esperienza completa che integra storia, cultura e tecnologia. La maggior parte dei visitatori potrà accedere alle 12 sale principali, alla maestosa scalinata e all’auditorium per bambini, sebbene le gallerie di Tutankhamon e la barca solare di Khufu saranno attivate dopo l’apertura definitiva. 🔗 Leggi su Urbanpost.it