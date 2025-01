Mistermovie.it - Mister Movie | Faran Tahir Torna nell’MCU: Il Ritorno di Raza in Vision Quest

Marvel Studios ha confermato ildinel Marvel Cinematic Universe (MCU), riprendendo il ruolo di, il temibile leader dell’organizzazione dei Dieci Anelli, nella nuova seriesu Disney+. Dopo la sua memorabile apparizione in Iron Man (2008), dovefu una figura centrale nel rapimento di Tony Stark, il personaggio tornerà a intrecciarsi con le trame dell’MCU, unendosi a, interpretato da Paul Bettany, ina attesa serie spin-off di Wanda.Ildi: Un Personaggio Storico dell’MCUaveva interpretato per la prima volta il ruolo diin Iron Man, dove l’organizzazione dei Dieci Anelli rapì Tony Stark, evento cruciale che segnò l’inizio dell’MCU. Dopo oltre un decennio, il personaggio rinella serie, dove affronterà minacce inedite, tra cui Ultron, il nemico che aveva sconvolto l’intero universo in Avengers: Age of Ultron.