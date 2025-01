Iltempo.it - Lotito senza freni a La Zanzara: "Bernabé? Non c'è perdono, la Lazio non è un casino"

Il caso di Juan, il falconiere spagnolo dell'aquila Olympia licenziato dallaper aver diffuso sui social le foto del sue pene dopo un intervento per una protesi, ha fatto il giro del mondo. Il presidente biancoceleste Claudionon vuole sentire ragioni e rimarca la linea dura. "Questa è lamica stiamo a parla' di Cicciolina.? Cosa devi perdonare? Se ammazzi una persona poi chiedi ilva nelle scuole con bambini di 9 e 10 anni, ha fatto un danno alla", ha tuonato il patron dellaai microfoni de Lasu Radio24. Sul chirurgo che ha operatodice: "Antonini? Voleva farsi pubblicità e ora vuole essere risarcito, è lui che deve risarcire me! Se fai il falconiere e porti l'aquila non vai a dire in giro che devi eiaculare 2 volte al giorno altrimenti non fai il rappresentante dellama del!", ha aggiuntoche sulla bufera dopo la foto peniena pubblicata su X risponde: "Questo ha fatto un danno! Laè una società quotata in borsa e io sono un socio di maggioranza ma ci sono una serie di organismi preposti al controllo.