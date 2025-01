Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: battaglia serrata tra le auto, crolla Al-Attiyah

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.25– Siamo ai primi passaggi al km 97. Gutierrez è primo con 6 secondi su Krotov e 1:03 su Prokop. Guthrie quinto a 2:33 alle spalle di Serradoni. Sesto Lategan a 3:02. Passaggi definitivi al km 45: primo Seaidan con 57 secondi su Roma e 1:08 su Moraes.10.35 MOTO – Situazione sempre più delineata al primo intermedio dopo 40 km, con il miglior tempo del sudafricano Docherty per 1’02” su Gonçalves, 1’21” su Ebster e 1’24” su Sanders. Al rilevamento successivo (dopo 82 km di speciale) il leader della generale è sempre davani ai suoi primi inseguitori in classifica Schareina e Van Beveren.10:26 CAMION – I primi mezzi pesanti sono partiti da pochi minuti. Sarà una prova durissima, anche in questo caso con pochi intermedi. 10.25– Siamo al passaggio al km 45.