Metropolitanmagazine.it - Latino alle medie e più spazio per la letteratura: tutte le novità Valditara sulla riforma scolastica

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Una particolare attenzione alla “storia italica” a discapito di geostoria. Questo è uno degli obiettivi principali del ministrocon la, che prevede la revisione dei programmi a partire dal prossimo anno scolastico 2026/2027. Tornerà(ma sarà facoltativo), e si darà piùallanel 2026:I nuovi programmi prospettano il ritorno dela partire dalla seconda media. Torna la musicascuole elementare. Per quanto riguarda le scuolesuperiori, via geostoria per darealla narrazione di quel che è accaduto in Italia dai tempi antichi fino ad oggi.superiori, appunto, la volontà è di abolire la geostoria, con l’idea di sviluppare la storia come una grande narrazione, “senza caricarla di sovrastrutture ideologiche”.