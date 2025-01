Ilrestodelcarlino.it - Il Volo in concerto a Bologna: quando e dove

, 15 gennaio 2025 – Ilarriva a. Il trio, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, si esibirà venerdì 17 gennaio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Sul palco dello spettacolo del nuovo tour “Tutti per uno, ad Astra live nei palasport”, saranno presenti oltre trenta elementi, tra orchestra e band, diretti dal maestro Edmondo Mosè Savio. Il tutto sarà arricchito da cinque grandi schermi e giochi di luci e laser. Non mancheranno i brani del primo disco di inediti Ad Astra tra cui spicca il singolo presentato a Sanremo 2024 “Capolavoro” e l'ultimo singolo “Tra le onde”, oltre ai più grandi successi della tradizione musicale italiana. Quello diè solo una tappa di un tour che toccherà alcune delle città più importanti d’Italia fino ad arrivare anche alle capitali mondiali con numerose date in America Latina, Stati Uniti e Canada.