Lanazione.it - Il Palio a braccetto col Giro d’Italia. La sfida anticipata di una settimana

Ora è ufficiale: l’edizione deldella Balestra 2025 a Gubbio, con gli storici rivali di Sansepolcro, saràdi unarispetto alla tradizionale data dell’ultima domenica di maggio. Non più il 25, ma il 18 maggio, giorno nel quale proprio dalla città di Sant’Ubaldo partirà la tappa deldi ciclismo professionisti con arrivo a Siena. Perché dunque questa anticipazione, tanto più chefiniscono con il caratterizzare lo stesso giorno? La risposta è semplice: nel calendario degli eventi, il 18 maggio sarebbe stato il turno dei Ceri Mezzani, la cui salita è in programma la domenica successiva alla Festa dei Ceri vera e propria, che da sempre va in scena il giorno 15. Ed essendo Gubbio attaccatissima ai ceri (d’altronde, è l’omaggio al santo protettore della città), la coincidenza con ilavrebbe creato più problemi di quella con il, considerando anche il fatto che vi sono particolari rituali da osservare e che quindi la presenza della "corsa rosa" non sarebbe stata vissuta nella giusta maniera.