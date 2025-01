Quotidiano.net - Il dossier ordine pubblico dopo il caos nelle piazze: “Più tutele per gli agenti”. Ma senza scudo penale

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 gennaio 2025 – Lo? Non ci sarà. Ma il governo si impegna a varare una misura – magari con decreto – per tutelare le forze dell’nell’esercizio delle loro funzioni. Almeno così si ragiona dalle parti di Palazzo Chigi. Di certo la materia è così complessa che non andrà nel ddl Sicurezza. La misura sarebbe allo studio del ministero della Giustizia e introdurrebbe un meccanismo in base al quale non ci sia l’iscrizione automatica nel registro degli indagati di un agente o militare “quando è evidente che ha usato l’arma di ordinanza nell’esercizio delle sue funzioni”. Il caso-esempio è quello di Luciano Masini, il carabiniere che la sera di Capodanno è intervenuto uccidendo un uomo che aveva accoltellato quattro persone a Villa Verucchio, nel Riminese. Scontri tra manifestanti e forze dell'durante la manifestazione per Ramy Elgaml, nel quartiere di San Lorenzo, Roma, 11 gennaio 2025.