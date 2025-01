Ilnapolista.it - Gasperini: «La partita col Napoli crocevia per lo scudetto? Abbiamo il crocevia per la Champions»

L’allenatore dell’Atalanta, Giampiero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il pareggio contro la Juventus Una delle versioni migliori dell’Atalanta«Per noi è sempre una sofferenza, però devo dire che anche dalla panchina è sembrata una gran bella. Mi ha soddisfatto molto la prestazione dei miei, non era facile scardinare la loro difesa. le partite vanno sempre viste nei 90 minuti, trovarci in svantaggio è stato difficile. Credo che il pareggio ci stia».Leggi anche: La pareggite della Juventus ferma l’Atalanta e fa un favore ae InterQuella di oggi e poi ilsono un po’ ildella stagione?«Perché? Per vincere lo? Allora sì. Peròanche ilper la. Se dobbiamo puntare puntiamo alla»Carnesecchi?«Sta facendo delle prestazioni straordinarie, sopratutto alcuni interventi determinanti, anche se in questo momento un po’ tutte le partite sono equilibrate.