Anteprima24.it - Furto in un supermercato di Montesarchio: tre arresti e due denunce, rinvenuta refurtiva per oltre 1000 euro

Tempo di lettura: 3 minutiNella serata del 14 gennaio 2025, i militari della Stazione Carabinieri di Paupisi, congiuntamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, hanno tratto in arresto nella quasi flagranza di reato tre donne di origine rumene, tutte residenti a Napoli, con l’accusa diaggravato in concorso.L’allarme del– L’operazione di polizia giudiziaria dell’Arma dei Carabinieri è scattata nel pomeriggio, grazie anche alla preziosa collaborazione del titolo di undi Torrecuso che, accortosi della presenza di tre donne e un uomo che si aggiravano all’interno dell’esercizio commerciale con fare sospetto, li aveva fatti attenzionare dal personale addetto alla vigilanza che aveva riconosciuto una delle donne come la probabile autrice di unavvenuto l’estate scorsa, pertanto, veniva immediatamente allertata la Stazione Carabinieri di Paupisi.