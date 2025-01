Unlimitednews.it - Federbeton, la cattura della CO2 leva chiave per la decarbonizzazione

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “Decarbonizzare l’industria del cemento è un percorso necessario per avere opere e infrastrutture sostenibili, non rinunciando alla qualità di un prodotto Made in Italy. Tuttavia, nonostante molte leve siano immediatamente disponibili, il percorso è ancora lungo e l’impegno del settore non basta: serve omogeneità nazionale nell’applicazione delle normative affinchè la carbon neutrality sia un obiettivo effettivamente raggiungibile”: lo ha detto Margherita Galli, Responsabile Ambiente e Sviluppo Sostenibile di, durante l’evento Zero Carbon Technology Pathways – Report 2024 organizzato dal Politecnico di Milano.“LaCO2, ad esempio, è unaper ladel settore del cemento, perchè consente di agire su quel 60-70% delle emissioni dirette di CO2 che derivano dalle stesse reazioni chimiche di processo – ha aggiunto -.