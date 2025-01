Quotidiano.net - Falconiere Lazio licenziato dopo protesi peniena, il chirurgo: “Mi dissocio, Bernabè era sotto effetto di farmaci”

Roma, 15 gennaio 2025 – Continua a far discutere il caso deldellaJuanin tronco dal presidente del club Claudio Lotito,aver diffuso sui social le immagini dei risultati dell’intervento dia cui si eraposto. A prendere le distanze dal comportamento diè lo stessoche ha eseguito l’intervento, Gabriele Antonini,pure lui da Lotito. Tuttavia l’urologo-andrologo precisa in una nota che il comportamento dipotrebbe essere dovuto all’assunzione intensiva di antibiotici: "Pur dissociandomi con forza dalla pubblicazione, ritengo opportuno contestualizzare il comportamento del signor Bernabé. Durante i colloqui con il paziente, ho compreso che le immagini erano state originariamente registrate per scopi privati e, a causa di un errore involontario, pubblicate per pochi minuti su un suo profilo privato.