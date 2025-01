Ilrestodelcarlino.it - Corto circuito in un capannone, incendio domato dai pompieri. Lievi ustioni per la proprietaria

Un odore acre e un’aria torbida hanno invaso la Val di Zena, a Pianoro, nel pomeriggio di ieri. Ad andare in fiamme unnei pressi della via Zena. L’allarme è stato lanciato, a quanto si apprende, dalla stessadello stabile che era nei pressi per fare alcuni lavori e che, per prima, ha provato a spegnere le fiamme. Ad arrivare sul posto, in pochi minuti, sono stati i vigili del fuoco locali, giunti con due equipaggi. Isi sono dapprima assicurati delle condizioni della donna e poi hanno spento le fiamme prima che lambissero tutta la struttura e la campagna circostante. Il rogo è stato, dalle prime informazioni, in poco tempo. Alla base dell’ci sarebbe stato unelettrico che ha provocato alcune scintille che, a loro volta, hanno scatenato il rogo.