Chi è Alberto Trentini il cooperante arrestato a Caracas Di lui non c’è traccia da due mesi Cosa è successo

è ilin Venezuela, di lui non c’èda due. La famiglia chiede la liberazione.Chi è, il(RaiPlay) Notizie.comIn una nota Alessandra Ballerini, avvocata, e i familiari delspecificano: “Invochiamo l’attenzione delle istituzioni dei due paesi circa la drammatica situazione die chiediamo la sua liberazione affinché possa tornare a casa e all’affetto dei suoi amici e familiari.è une proprio questa missione deve costituire un ponte di dialogo che consenta di raggiungere il risultato del rientro in Italia”.Sul suo profilo Linkedin leggiamo “professionista con oltre dieci anni di esperienza nei settori dello sviluppo e umanitario con Ong internazionali in Sud America, Etiopia, Grecia, Nepal e Libano“.