80 anni di Ansa. Il video della mostra a Roma

L’compie 80. Tanti auguri.Ogni giorno, con testi, fotografie e, ci avvicina al mondo lontano e documenta quello vicino con 3500 notizie e più di 2500 immagini.Dove non arriva, acquisisce il materiale dell’evento dalle altre agenzie internazionali o dagli operatori locali. Lo fa per noi, per non farci mai mancare l’informazione.Le immaginiPer raccontare l’, si passa in rassegna la cartella stampa delle immagini.È divisa in 9 sottocartelle. Quelle generaliste: conflitti, politica, spettacolo, sport e altre. Però ce n’è una che cattura l’attenzione, covid.Ed ecco loro, le fotografie, questi piccoli frammenti di mondo statico, terribili e innocenti, che collezionano istanti preziosi, la nostra memoria. Apriamo altre cartelle, lo sbarco in Normandia richiama una sola parola, liberazione, quella con cui abbiamo vinto il futuro.