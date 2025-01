Agi.it - Trattative ancora in alto mare per la Consulta. Si cerca l'intesa bipartisan

Leggi su Agi.it

AGI - È andato a vuoto anche il tredicesimo scrutinio per l'elezione del giudice che dovrà sostituire Silvana Sciarra alla Corte costituzionale, posto vacante da oltre un anno, così come il quarto scrutinio per la sostituzione di altri tre giudici, chiamati a subentrare al presidente Augusto Barbera e ai suoi vice Franco Modugno e Giulio Prosperetti, il cui mandato è terminato a dicembre. A decretare l'ennesima fumata nera del Parlamento in seduta comune è stato il mancato accordo sulla rosa di quattro nomi che maggioranza e opposizioni, fino a ieri, sembravano essere vicini a siglare. E invece, dopo contatti e interlocuzioni anche a livello di vertici dei partiti, arriva lo stop, che rende sempre più in salita la strada per riuscire a garantire il plenum in occasione dell'udienza delladel prossimo 20 gennaio, ultima data utile per la decisione sull'ammissibilità o meno dei referendum abrogativi sull'autonomia, il jobs act e la legge sulla cittadinanza.