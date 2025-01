Liberoquotidiano.it - Retegui riacciuffa la Juve, altro pari per Motta contro l'Atalanta

Lafanno 13. Tanti sono i pareggi dei bianconeri di Thiagoin campionato, così come i gol del bomber argentino dell'. L' 1-1 in casa della Dea nel recupero della 19/a giornata vale però quasi quanto una vittoria. E si perchè viste le condizioni con cui i bianconeri si sono presentati al Gewiss Stadium, senza mezza squadra tra cui l'unico centravanti Vlahovic, in molti avrebbero scommesso sul primo ko stagionale in campionato. E invece al termine di una partita bella e intensa, laha trovato per prima il gol con Kalulu e nel finale ha sfiorato anche il colpaccio con Yildiz. Un punto che consente alladi portarsi a -2 dal quarto posto occupato dalla Lazio e domanipotrebbe abbracciare già i primi due acquisti Kolo Muani e Alberto Costa. Per l'di Gasperini arriva invece il terzo pareggio di fila, che fa scivolare i nerazzurri a -4 dal Napoli capolista e potenzialmente a -6 dall'Inter che ha due gare da recuperare.