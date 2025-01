Lanazione.it - Quarrata brilla: vittoria a Castelfiorentino

doveva essere eè stata. Primo successo del 2025 per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, che regola con il punteggio di 77-59 l’ABC al PalaBetti di. Decisivo il parziale del secondo periodo: dopo aver già concluso il primo quarto sul +7 (23-16), i mobilieri non tolgono il piede dall’acceleratore e incrementano ulteriormente il loro margine. I padroni di casa faticano sia a contenere gli attacchi ospiti sia a trovare soluzioni efficaci in fase offensiva e così il Dany Basket può piazzare un parziale di 9-0 che vale il +16. I quattro punti consecutivi di Ciano non spaventano la truppa di coach Alberto Tonfoni, che all’intervallo è già in pieno controllo: al 20’ il tabellone luminoso recita 46-24. La musica non cambia al rientro dagli spogliatoi.