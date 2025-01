Calciomercato.it - Pulisic out e Morata squalificato: Conceicao chiede aiuto al mercato

Il Milan perde i pezzi: si è fermato l’attaccante americano per infortunio. Lo spagnolo sarà out contro la Juve dopo il giallo rimediato staseraPrimo tempo più che complicato per il Milan, che a Como perde i pezzi e non riesce a sbloccarla. I rossoneri hanno chiuso la prima frazione di gioco sullo zero a zero, perdendo Christianper infortunio.out eal(LaPresse) – Calcio.itL’americano ha lasciato il campo sulle proprie gambe, ma contro la Juventus non ci sarà al pari di Alvaro, che è stato ammonito e verràdal giudice di gara.Chi ci sarà è invece, Emerson Royal, che dopo la squalifica scontata contro il Cagliari è tornato a giocare dal primo minuto. Davide Calabria, come Alex Jimenez, si è così accomodato in panchina.