Maltempo, scuole ancora chiuse al Sud: l'elenco

Ilcontinua a colpire il Sud Italia con neve, vento e pioggia, costringendo molti sindaci a ordinare la chiusura delleper domani, mercoledì 15 gennaio. Stop alle lezioni in diversi comuni di Basilicata, Calabria e Campania, dove le strade risultano impraticabili e i disagi sono numerosi.Leggi anche: L’influenza corre in Italia: colpiti milioni di italiani, la Campania in rosso da settimaneBasilicata: neve e strade bloccateIn Basilicata, la neve caduta copiosa rende difficili gli spostamenti, soprattutto in provincia di Potenza. Le ordinanze per la chiusura dellesono già state firmate in diversi comuni. Ecco dove le lezioni saranno sospese:Ruvo del MontePescopaganoSan FeleTerranova di PollinoAnziRaponeCalabria:e disagiLa Calabria sta affrontando danni e disagi a causa del, con alberi sradicati e strade allagate.