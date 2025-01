Amica.it - Le migliori acconciature per gestire ogni tipo di hairline

Alta, bassa, a V, a cuore o a M. È sufficiente guardarsi allo specchio e fare delle prove per capire come l’attaccatura dei capelli sia uno degli elementi del viso che definisce l’estetica complessiva della chioma. A seconda della sua posizione e forma, lapuò può influenzare in modo significativo l’aspetto di una persona, soprattutto nel contesto di pettinature e styling.forma infatti ha una sua peculiarità: sarà compito dell’hairstylist individuare il taglio giusto per farla risaltare o per mimetizzarla, e sarà compito nostro individuare lo styling più adatto.Cos’è l’attaccatura dei capelli?Quando si parla disi intende la linea che separa la fronte dalla chioma e varia da persona a persona in base a fattori genetici.