Serieanews.com - Le 10 cessioni più ricche di sempre nel calcio: dove si piazza Kvaratskhelia?

Leggi su Serieanews.com

Il Napoli sta per entrare nella top 10 mondiale delleinvernali piùnella storia delcedendo Kvichaal PSG. Ma c’è chi ha speso anche molto, molto di piùsi piazzerà Kvichanella top 10piùdi? (Foto: LaPresse) – serieanews.comImmaginate la scena: è gennaio, e l’aria frizzante dell’inverno avvolge i campi di, ma una notizia scuote l’intero panorama calcistico. Kvicha, il talento georgiano che ha fatto innamorare il Napoli e i suoi tifosi, sta per compiere il passo che nessuno avrebbe mai pensato di vedere così presto: il suo trasferimento al Paris Saint-Germain per una cifra che fa tremare i polsi. 75 milioni di euro.E purtroppo anche le storie più belle prima o poi giungono alla fine. Kvara, il ragazzo che ha spaccato la Serie A con la sua velocità, tecnica e imprevedibilità, è pronto a scrivere una nuova, scintillante pagina della sua carriera.