Kate e il tumore la principessa svela la verità sulle sue condizioni

La principessa Kate Middleton ha annunciato che il suo tumore «è in remissione». Si tratta di un'ottima notizia, poiché indica che le terapie stanno dando risultati positivi. Tuttavia, non si può ancora parlare di guarigione definitiva. Sebbene non abbia rivelato il tipo di cancro diagnosticato, Kate Middleton ha fornito aggiornamenti ufficiali sulla sua condizione, a partire dall'intervento chirurgico all'addome avvenuto un anno fa (il 17 gennaio 2024) e proseguendo con la chemioterapia successiva. L'annuncio è stato fatto durante una visita all'ospedale di Londra, dove ha ricevuto i pesanti cicli di chemioterapia nei mesi precedenti. Secondo i medici, la principessa è attualmente «in remissione» dal cancro.