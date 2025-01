Lanazione.it - Ariete con il freno tirato. Vince Arezzo per tre a zero

Inizia il 2025 con una sconfitta l’nel campionato di serie B2 femminile nazionale. La truppa di coach Nuti va ko 3-0 al palazzetto di San Paolo contro. Contro l’Omac Active, il Pvp scende in campo con Grucka e Lunardi in diagonale, Cecchi e Palandri centrali, Nesi e Bertelli di banda e Conticini libero. Nel primo set èa piazzare il break sul 14-16, poi allungare 17-21 e chiudere 19-25. L’comunque sembra in gara. Al ritorno in campo però è ancora l’Omac Active a controllare il match, salendo 5-8, 13-19 e difendendo fino al 20-22. Poi qui nuovo cambio di passo ospite e chiusura 20-25, ipotecando il match. Nella terza frazione Prato prova a scuotersi e mette il muso in avanti sul 17-16. E’ però solo un’illusione visto checontrosorpassa sul 19-21 e poi chiude 22-25.