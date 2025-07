Doppio colpo Roma | Gasp finalmente accontentato

Doppio colpo Roma: un sogno che diventa realtà! Finalmente, i tifosi giallorossi possono festeggiare, perché il calciomercato si infiamma e le trattative più attese sono ormai in fase di definizione. Dopo la cessione di Tammy Abraham, l'attenzione si concentra sui nuovi acquisti pronti a rinforzare la squadra per la prossima stagione. Le prossime mosse saranno decisive: la Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo.

Il calciomercato della Roma si infiamma. Dopo la cessione di Tammy Abraham al Besiktas, il doppio colpo per i giallorossi è vicino. Il calciomercato è ufficialmente iniziato. Dalla mezzanotte di oggi, infatti, è arrivato il via del calciomercato, in concomitanza con la fine ufficiale della stagione 20242025 e la preparazione in vista della stagione 20252026. Con la stagione appena conclusa, sono terminati anche tutti i contratti che avevano scadenza 30 giugno, con i direttori sportivi che hanno già deciso il futuro di molti calciatori. Oltre per la scadenza dei contratti, il 30 giugno era anche una data fondamentale per i direttori sportivi.

