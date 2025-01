Anteprima24.it - Anche con l’allerta meteo i Carabinieri in chiesa in difesa degli anziani contro le truffe

Tempo di lettura: 2 minutiNonostantee i numerosi interventi effettuati, proseguono in Irpinia gli incontri organizzati dal Comando Provinciale deidi Avellino per sensibilizzare i cittadini, in particolare gliil fenomeno delle. Questi incontri, parte di un progetto nazionale, si concentrano sulla prevenzione e sull’informazione, fornendo strumenti utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro da parte di malintenzionati.Domenica scorsa, in occasione della Santa Messa, il Comandante della Stazione deidi Serino ha incontrato la comunità della Frazione Ponte, rafforzando la collaborazione tra l’Arma e i cittadini. Il Maresciallo ha parlato ai fedeli dal pulpito della, offrendo suggerimenti concreti su come prevenire le, fenomeno che colpisce in particolare la popolazione anziana.