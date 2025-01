Bergamonews.it - Al via in Polonia il progetto Bauhaus4Eu: “Insieme per affrontare il futuro”

Katowice (). È iniziato ufficialmente in, nell’University of Economics a Katowice, ildell’Alleanza universitaria, finanziata per i prossimi quattro anni dall’Unione Europea con oltre 14 milioni di euro.All’incontro inaugurale, tra lunedì 13 e martedì 14 gennaio, in rappresentanza di UniBg hanno partecipato il rettore Sergio Cavalieri e la prorettrice all’Internazionalizzazione Flaminia Nicora.Insono state poste le basi per l’organizzazione e la programmazione delle attività e delle iniziative dell’Alleanza, in primis con la nomina di un Advisor Board costituito da accademici ed esperti sui temi dell’alta formazione universitaria e delle politiche europee.Ilè coordinato dall’università tedesca di Weimar e comprende dieci università di nove diversi paesi europei.