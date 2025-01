Ilgiorno.it - Abbadia Lariana, in auto con l’amico e una tredicenne: dall’incidente alla fuga dettata dalla paura

– Mentre l’amica di 13 anni stava lottando contro la morte per salvarsiche lui aveva provocato, Michele era inper la. Dopo essere stato trasferito in pronto soccorso all’ospedale di Lecco, sia Michele, il conducente di 19 anni, che abita a Malgrate, siadi 22 che ingli sedeva accanto sul sedile del passeggero, sono scappati nel tentativo di non essere identificati, o, forse presi dal panico per quanto successo. Michele, lo scorso venerdì all’alba delle 5, eraguida della sua Bmw serie 1 familiare 1500 di cilindrata comprata solo da qualche mese, su cui viaggiava anche l’amica 13enne: lui al volante appunto, il 22enne davanti, lei dietro, senza cinture. La stava riaccompagnando a Lecco, dopo una notte tutti e tre insieme. Michele correva, aveva fretta, perché doveva riportarla a casa prima che la mamma della ragazzina si svegliasse e scoprisse che la figlia non c’era.