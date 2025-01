Lanotiziagiornale.it - Usa, l’esercito contro i civili: l’ipotesi evocata da Trump per affrontare le minacce interne. A partire dai migranti

Con il ritorno di Donaldalla Casa Bianca, negli Stati Uniti si riaccende un dibattito inquietante: l’impiego delle forze armate sul suolo nazionaledissidenti politici, proteste e immigrati irregolari. Come riportato da Michael Hirsh su Politico l’ex presidente ha espresso chiaramente l’intenzione di usareperciò che considera. Un approccio che mina il delicato equilibrio tra potere civile e militare.Un precedente carico di tensioneL’ultima attivazione dell’Insurrection Act risale al 1992, quando il presidente George H.W. Bush inviòa Los Angeles per sedare le rivolte seguite al pestaggio di Rodney King. All’epoca, le truppe agirono in ruoli di supporto, evitando il contatto diretto con i. Tuttavia, il rischio di escalation violente era palpabile, come dimostra l’episodio in cui un’unità dei Marines, fraintendendo un ordine della polizia, sparò 200 colpiun’abitazione occupata.