Tragedia all’aeroporto di Pratica di Mare | un maresciallo di 24 anni si spara nella camera riservata agli alloggi

Leggi su Dayitalianews.com

militare “M. De Bernardi” adi, frazione del comune di Pomezia, dove unsciallo della Guardia di Finanza di 24verso le 11:00 di oggi, 13 gennaio, si sarebbe ucciso con la sua pistola d’ordinanzandosi alla tempia. Una morte sulla falsa riga del suicidio delsciallo Fabio Polvere, morto pochi giorni facaserma dei carabinieri dove si sarebbe ucciso con la sua pistola a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza.Il suicidio delsciallo forse per motivi personaliIlsciallo, originario della Puglia, era di servizio in un ufficio amministrativo del Centro Aviazione e sull’episodio indagano i carabinieri di Pomezia, secondo i cui rilievi si tratta molto probabilmente di suicidio. Il corpo del 24enne senza vita è stato ritrovato in una