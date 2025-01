Tir carico di gasolio contro un guardrail | paura a Barberino

Leggi su Corrieretoscano.it

DEL MUGELLO –per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante per il trasporto di idrocarburi sulla regionale 65 all’altezza del Castello di Cafaggiolo. Il camion ha urtato una pianta di alto fusto e la cisterna delè rimasta lesionata con conseguente fuoriuscita del carburante sulla strada. Per l’intervento di mezza in sicurezza sono intervenute due squadre di vigili del fuoco e il nucleo Nbcr che si occuperà anche di predisporre l’eventuale travaso. La viabilità è rimasta interrotta: nessuna persona è rimasta ferita, neanche il conducente del tir.