Temporali, gelo e neve: allerta meteo al Centro-Sud. Scuole chiuse in molti Comuni

Brusco calo delle temperature nell'Italia-meridionale. Forti venti di burrasca a Roma e Napoli, lezioni sospese in alcuni paesi della Campania e della Basilicata Il maltempo continua a flagellare ile il Sud Italia. Anche oggi, lunedì 13 gennaio, ègialla in sei regioni. Per oggi e per le successive 24-36 ore .L'articoloal-Sud.inè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.