Quotidiano.net - Svolta nel caso Abedini. Nordio ha revocato gli arresti. L’ingegnere è tornato in Iran

Chiuso. MohammadNajafabadi è già a Teheran, dov’è volato ieri pomeriggio dopo la scarcerazione dal carcere milanese di Opera richiesta dal ministro di Giustizia, Carlo, in quanto "non sussiste" la reciproca punibilità del reato contestato prevista dal trattato di estradizione con gli Usa, che il 16 dicembre scorso avevano chiesto e ottenuto l’arresto del cittadino svizzero-iano. La giornalista italiana Cecilia Sala, fermata a Teheran il 19 dicembre, è già a Roma da qualche sera. Spiega il ministero che l’"associazione a delinquere per violare l’Ieepa (International emergency economic powers act, legge federale statunitense) non trova corrispondenza nelle fattispecie previste e punite dall’ordinamento penale italiano". Il commercio coi Pasdaran, insomma, per l’Italia non è terrorismo.