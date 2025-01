Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza, taser anche alla polizia locale"

"L’assessore Matilde Madrid ripensisua posizione sul". Lo chiede Federico Coratella, segretario del sindacato Csa di. "Da tempo – spiega il sindacalista – si ripropone il problema delladegli agenti della, sempre più esposti a interventi e a situazioni altamente rischiose per la propria integrità fisica, sia per l’ormai sempre più crescente degrado della nostra società, che per la cronica carenza d’organico che colpisce le forze di". Rischi a cui però gli agenti della pl non sono a volte preparati a rispondere, "senza l’adeguata preparazione o le dotazioni die autotutela. Non è un caso se, ormai, quasi tutte le polizie locali europee, oltre che la stragrande maggioranza di quelle italiane, vengano dotate di strumenti idonei e previsti dlegge regionale, come ad esempio lo spray anti-aggressione e il tactical baton - bastone estensibile non visibile che non crea fratture ossee ma solo una temporanea immobilità dell’arto colpito".