Sentenza choc, uccise a fucilate moglie e figlia ma i giudici negano l'ergastolo: "Motivi umanamente comprensibili"

Per il doppio femminicidio di Modena – con Salvatore Montefusco, imputato per l’uccisione adi Gabriela Trandafir e delladi lei Renata – la Corte d’assise di Modena ha di fatto ridimensionato nel merito la richiesta dell’accusa, riducendo a una condanna a 30 anni di carcere la pena per l’imputato. Un verdetto che ha lasciato quanto meno interdetti pm, legali e opinione pubblica, emanato in considerazione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravantiDoppio femminicidio a Modena, lache negaall’imputatoSì, perché i magistrati hanno respinto la richiesta della Procura di Modena, che aveva ipotizzatoper Montefusco, limitandosi ad una condanna di 30 anni di carcere in ragione della «tà umana deiche hanno spinto l’autore a commettere il fatto reato».