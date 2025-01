Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, Neres-Lukaku come Zalayeta-Lavezzi? Billing acquisto molto intelligente

Benincampi, Pazienza, Giaccherini, Politano, De Maggio, Improta, Reginaldo, Lippi, Guerra, Miranda, Perna e Pasculli sono intervenuti aGola, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Filippo Benincampi, giornalista Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKiss.it: “è unche ha fatto il, ha giocato in Premier ad ottimi livelli per tanti anni consecutivi. Appena è arrivato al Bournemouth ha avuto modo di crescere e far vedere le sue qualità. Andoni Iraola non lo fa giocare perché pressa alto e fa cose diverse dalle sue qualità. Con il tecnico del Bournemouth ha trovato meno spazio, ma è un ragazzo con tante qualità,fisico ma ha anche un bel piede, tienebene il pallone e fa salire la squadra.