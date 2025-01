Lanazione.it - Le Fere si tuffano nel mercato invernale. Bruzzaniti, Tozzuolo e Verna gli obiettivi

La Ternana riparte dal secondo posto in classifica dopo il sorpasso della Virtus Entella che ieri ha vinto ad Ascoli, mentre questa settimana il club rossoverde dovrebbe compiere un’accelerazione importante riguardo al calcio. Lo ha detto il presidente Stefano D’Alessandro il quale nella connza stampa del post-derby col Gubbio ha puntualizzato, tra l’altro, che la società non lesinerà gli impegni economici per soddisfare le esigenze del tecnico Ignazio Abate. "Non abbiamo condizionato le nostre operazioni dia un budget predefinito – ha infatti detto D’Alessandro – perché il budget lo fanno le opportunità che si creano. Ildella Ternana, quindi, non è un problema di budget o di numeri e faremo ciò che il tecnico ci indicherà. Di certo, questa sarà una settimana importante per il nostro calcioperché dopo la seconda gara del girone di ritorno del campionato si cominciano ad avere le idee più chiare riguardo aglida perseguire".