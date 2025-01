Quotidiano.net - Le Big Tech si inchinano a Trump, ma Apple punta i piedi sui diritti. Il caso Stati Uniti-Meta

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 gennaio 2025 – C’è chi dice no. Musk ha trasformato in pochi mesi X in un terreno di scontro ideologico, scagliandosi in prima persona contro quello che chiama “il pensiero woke”.ha eliminato sia i team di fact checking, sia le politiche sull’inclusività, e su questo punto è seguita anche da Amazon. Si direbbe che i grandi delle bigabbiano deciso di chinare la testa e allinearsi al vento delismo che tira sempre più forte. Proprio per questo, desta ancora più scalpore la decisione di, che ha raccomandato agli azionisti di votare contro la proposta di porre fine ai programmi di diversità, equità e inclusione (DEI) dell’azienda, dopo che il centro nazionale per la ricerca sulle politiche pubbliche, un think tank conservatore, ha proposto di abolirli. La decisione definitiva sarà presa il prossimo 25 febbraio, ma una nota dello stesso cda la dice lunga su come sia stato preso questo invito.