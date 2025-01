.com - Jesi / Fioretto, a Foligno dominio degli atleti del club scherma di via Solazzi

Vincono Emilia Caprari, Maria Vittoria Trombetti, Evan Felici e Diego Stacchiotti. Ottimi i risultati anche per gli altri schermidori marchigiani nella prova interregionale GPG sulle pedane del PalaPartenesiVALLESINA, 13 gennaio 2025 – Le pedane del PalaPartenesi dihanno ospitato la 2^ Prova Interregionale GPG alle sei armi con Umbria-Lazio-Marche-Abruzzo, che ha visto le Marche protagoniste, in particolare nel, con la vittoria di Emilia Caprari, Maria Vittoria Trombetti, Evan Felici, Diego Stacchiotti e numerosi altri podi.BAMBINEPrimo posto per Emilia Caprari del. 3° Maria Elena Li Bergolis del; 10° Elisabetta Issini delRecanati; 14° Killari Sophia Regina delAncona; 15° Sara Smerilli dell’Accademia delladi Fermo; 18° Valeria Maviglia delPesaro; 21° Alice Pieroni del Macerata; 22° ex aequo Akemi Chiara Panniccià dell’Accademia delladi Fermo ed Elisa Giorgetti delRecanati; 24° Stefania Perucci dell’Adriatica