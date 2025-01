Lanazione.it - IMForest025, la foresta itinerante fa tappa al Museo Sant'Orsola

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 13 gennaio 2025 - L'urgenza di un cambiamento. Che parta dal recupero di paesaggi compromessi sul piano urbano e ambientale, e prosegua con la loro valorizzazione attraverso i linguaggi dell'arte e gli strumenti dell'inclusione sociale. Non è un fil rouge casuale il legame tra la riqualificazione dell'ex-monastero die la primadel progetto "- Itinerant Mediterranean Forest", il percorsocurato dall'organizzazione no profit LWCircus, network per lo sviluppo sostenibile coordinato da Annacaterina Piras tra Messico, Italia, Cina. In partenza da Firenze, l'iniziativa consiste nell'installazione della prima porzione di- la SOForest025 (Forest) - nel chiostro dell'ex-convento, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità della rizione urbana come risposta ai cambiamenti climatici; dopo il 19 giugno, l'iniziativa sconfinerà le mura del monastero arricchendosi di nuovi esemplari e abbracciando gli spazi della città con oltre cento alberi.