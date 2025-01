Thesocialpost.it - Giucas Casella a Domenica In: vuoti di memoria e svenimento. Cos’è successo

Momenti di imbarazzo e preoccupazione ieri aIn., ospite insieme alla compagna Valeria Perilli, ha mostrato evidenti segni di confusione durante l’intervista con Mara Venier. Il noto illusionista, classe 1949, ha avuto difficoltà a rispondere alle domande e ha suscitato apprensione tra il pubblico per alcune situazioni impreviste.Leggi anche:In shock, Toni Servillo abbandona lo studio. Mara Venier: “È colpa mia.”. La veritàCosa èin studioLa conduttrice ha chiesto ae alla compagna di raccontare il loro amore., però, ha avuto difficoltà a ricordare dettagli importanti, come la data di nascita del figlio James. La situazione è peggiorata quando i due hanno tentato di cantare una canzone scelta dall’illusionista. Non riuscendo a ricordare le parole,si è bloccato, creando un momento di grande imbarazzo.