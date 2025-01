Lanazione.it - Figline, pari in emergenza. Le assenze si fanno sentire

0 FLAMINIA 0: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Milli (64’ Fiaschi), Francalanci, Nobile, Zellini, Aprili, Gozzerini, Bruni (45’ Dama), Borghi. All.: Brachi. FLAMINIA: Nespola, Falli, Penchini (69’ Igini), Massaccesi, Ricozzi, Lisari, Fracassini, Malaccari (75’ Benedetti), Tascini, Casoli (87’ Ciganda), Sirbu. All.: Abate. Arbitro: Pandini di Bolzano Note: ammoniti: Fracassini, Casoli, Zellini, Nobile, Borghi, Fiaschi, Falli, Simonti– Unmolto rimaneggiato riesce a tenere il passo a un Flaminia che specie nella ripresa, ha mostrato più iniziativa nel gioco, per cercare di sbloccare la gara. È scaturito un pareggio in bianco che in attesa di tempi migliori, consente ai gialloblù di incamerare solo un punto per la classifica. Al pronti e via, ilcon Aprili (10’) prova a calciare verso Nespola che risponde presente.