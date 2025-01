Iltempo.it - È allarme sciacalli tra le fiamme: arrestato un "finto pompiere"

Lestanno divorando Los Angeles e la popolazione, spaventata, sta attendendo col fiato sospeso l'annunciato ritorno dei venti violenti che rischierebbero di alimentare gli incendi (che, secondo l'ultimo bilancio, hanno provocato la morte di 24 persone e la distruzione totale o parziale di più di 12mila strutture tra abitazioni ed edifici vari). A far scattare l', però, sono anche gliche, forti del caos, hanno iniziato a introdursi in ciò che rimane delle abitazioni mangiate dal fuoco per accaparrarsi i resti. Simbolico è già il caso di un uomo che, dopo essersi travestito daper introdursi in una casa a Malibu, è stato. Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, ha spiegato che i suoi agenti hannol'uomo nella zona di evacuazione dell'incendio di Palisades, che si estende a ovest fino alla famosa località balneare di Malibu.