Sport.quotidiano.net - Como-Milan, Atalanta-Juve e Inter-Bologna: probabili formazioni e orari tv

o, 13 gennaio 2025 – All'orizzonte ci sono i recuperi della 19esima giornata di serie A, ossia le partite che non sono state disputate a causa della concomitanza con la Final Four di Supercoppa Italiana. Il quadro verrà inaugurato dal derby lombardo fra, a cui farà seguito il big match frantus. Entrambi questi appuntamenti andranno in scena di martedì. Il giorno dopo ecco che toccherà all', attesa dal duello casalingo con il. Vincendo i nerazzurri si porterebbero ad appena un punto dal Napoli capolista con un'altra gara da recuperare, ossia quella sul campo della Fiorentina. Il programma delle gare e dove vederle: martedì 14 gennaio, ore 18:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;ntus: martedì 14 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;: mercoledì 15 gennaio, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn Le(4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone.