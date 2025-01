Oasport.it - Coco Gauff apre i suoi Australian Open con la vittoria nel derby americano contro Kenin

Buona la prima peragli2025, ma la numero tre del mondo non ha brillato nel suo esordio nel primo Slam della stagione.ha fatto suo ilcon la connazionale Sofia, numero 81 del mondo e vincitrice a Melbourne nel 2020, imponendosi in due set per 6-3 6-3 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco.affronterà al secondo turno la britannica Jodie Burrage, numero 173 della classifica mondiale, che ha battuto la francese Jeanjean.ha mostrato enormi problemi al servizio quest’oggi, soprattutto con la seconda, colpo con cui ha vinto appena il 27% dei punti. Inoltre l’americana ha commesso ben nove doppi falli, mettendo a referto invece dieci ace. Sono ventotto i vincenti di, il doppio rispetto a, mentre sono trentadue gli errori non forzati della numero tre del mondo rispetto ai ventotto della connazionale.