Caso Ramy Romano La Russa | Apprezzato parole Ramy meno reazione sinistra

“Vedendo le immagini dell’inseguimento diho provato grande dispiacere per il ragazzo che ha perso la vita. Soprattutto per chi come è me è stato genitore, oggi nonno, possiamo comprende il dolore della famiglia. Dopodiché se non mi fermo allo stop di un posto di blocco di polizia o carabinieri non puoi poi lamentarti se le conseguenze diventano estremamente gravi. Non puoi lamentarti se in un inseguimento corretto, come è stato quello fatto dai carabinieri, purtroppo avviene la disgrazia. Homoltissimo ledel padre die gli sono vicino come padre e nonno, homoltoladi molta parte dellache non ha gradito e ha approfittato per dare addosso al Governo e agli uomini della polizia. Allaquando appare davanti una divisa gli viene l’orticaria e impazziscono”.