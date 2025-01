Caos treni Ferrovie dello Stato chiede scusa per il guasto di sabato | Allo studio misure per ottimizzare l’offerta

Leggi su Open.online

Due giorni dopo ilalla rete elettrica nello snodo di Milano,in una nota si èto con i viaggiatori ammettendo che gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per chi si è dovuto spostare in treno. E confermando anche gli oltre 1.200 cantieri che, su una rete ferroviaria già molto trafficata, rendono più complessa la gestione delle emergenze. Anche oggi, lunedì 13 gennaio, in mattinata, un problema tecnico ha causato ritardi fino a 2 ore sulla tratta dell’Alta Velocità tra Milano e Napoli. «In riferimento agli accadimenti degli ultimi mesi, il Gruppo Fs è consapevole delle ricadute sui viaggiatori e a tutti loro rinnova le scuse», si legge nel comunicato della società, «l’azienda, in costante e proficua collaborazione con il Mit (Ministero vigilante), sta attuando una serie di azioni volte a migliorare il servizio ferroviario.